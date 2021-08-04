YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih süresi uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenci YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih maratonuna girdi. Hayatlarını etkileyecek en önemli tercih için okul ve bölüm araştırması yapan öğrencilere iyi haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 YKS tercih süreleri ile ilgili yaptığı açıklamada YKS tercih sürelerinin bir hafta uzatıldığını açıkladı. Peki 2021 YKS tercih süresi ne zaman bitiyor? YKS tercihi ne zamana kadar uzatıldı?

YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih süresi uzatıldı mı? YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS tercih süresi uzatıldı mı? Milyonlarca öğrenci YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih maratonuna girdi. Hayatlarını etkileyecek en önemli tercih için okul ve bölüm araştırması yapan öğrencilere iyi haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 YKS tercih süreleri ile ilgili yaptığı açıklamada YKS tercih sürelerinin bir hafta uzatıldığını açıkladı. Peki 2021 YKS tercih süresi ne zaman bitiyor? YKS tercihi ne zamana kadar uzatıldı?

Yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadele eden ülkemizde YKS tercihi yapacak olan öğrencilerin daha rahat bir ortamda tercih yapabilmesi için YKS tercih tarihlerinde güncellemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan örencileri sevindirecek açıklamayı yaptı.

YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada YKS tercihi yapacak olan öğrencileri sevindirdi. Erdoğan paylaşımında şunları dedi: "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

YKS yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS yerleştirmeleri 5 Ağuıstos'ta başlayacak. Tercihler yeni takvime göre 20 Ağustos saat 23:59'da sona erecek.

Daha önce 13 Ağustos son gündü

ÖSYM Başkanı Aygün YKS tercihleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.