YKS tercihleri başladı mı? 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? Milyonlarca kişinin iyi bir üniversite hayali ile girdiği YKS sınavının sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla adayları tercih telaşı sardı. Kendilerine en uygun bölümü seçmek için araştırmalara başlayan öğrenciler tercih yapmak isçin sabırsızlanıyor. 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? ÖSM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İşte 2021 YKS tercihleri ile ilgili merak edileneler ve yanıtları...

YKS tercihleri başladı mı? 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? Milyonlarca kişinin iyi bir üniversite hayali ile girdiği YKS sınavının sonuçları 28 Temmuz'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla adayları tercih telaşı sardı. Kendilerine en uygun bölümü seçmek için araştırmalara başlayan öğrenciler tercih yapmak isçin sabırsızlanıyor. 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? ÖSM tarafından YKS tercih kılavuzu yayınlandı. İşte 2021 YKS tercihleri ile ilgili merak edileneler ve yanıtları...

4 milyondan fazla kişi 2021 YKS sınavına katıldı. Hayallerindeki üniversitede istedikleri bölümü okumak için sınavda ter döken adayların önünde şimide zorlu ve stresli bir tercih süreci bulunuyor. YKS tercihi yapmak için araştırmalara başlayan adaylar aldıkları puana göre yerleşebilecekleri bölümleri şimdiden seçi bile. Tercih yaopmak için sabırsızlanan adaylar YKS tercihleri başladı mı? 2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek? sorularını soruyor.

YKS tercihleri başladı mı?

2021 YKS üniversite tercihleri henüz başlamadı. YKS tercih işlemleri 5 Ağustos'ta başlayacak. YKS tercihi yapmak isteyenler "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamadan tercihlerini yapabilecek.

2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek?

2021 YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta sona erecek.

YKS'de kaç tercih hakkı var?

YKS üniversite tercihlerinde adaylara 24 tercih hakkı tanınıyor.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercihi açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Aygün'ün paylaşımı şöyle: "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır.

Devlet üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjanlar ne kadar?

Üniversitelerin kontenjanları belli oldu. Devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu.

Vakıf üniversitesi 2 yıllık ve 4 yıllık kontenjanlar ne kadar?

Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 75 bin 44, lisans programlarına 92 bin 396, özel yetenek programlarına 4 bin 171 olmak üzere 171 bin 611 kontenjan ayrıldı. KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS'de tercih yapmak için baraj puanı kaç?

150 ve üzeri puan alanlar meslek yüksekokullarını tercih etme hakkı kazanıyor. Lisans programlarını tercih edebilmek için adayların 180 ve üzeri puan alması gerekiyor.

Üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Üniversite tercihinde nelere dikkat edilmeli?

Öncelikli olarak kişilik özellikleri, ilgileri, yetenekleri doğrultusunda tercih etmeyi düşündükleri alanları belirlemelidir. Sırf puanı yettiğinden dolayı istemediği bir bölüme tercih listesinde yer vermemelidir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar puanlarına göre tercih yapmaya hak kazandıkları bölümler üzerinden tercihlerini oluşturacaklardır. Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Sorusunun en kritik cevap durumlarından biri de sınavlarda alınan baraj puanlardır. TYT'de 150 barajını geçen adaylar 2 yıllık ön lisans programları; AYT'de 180 barajını geçen adaylar 4 yıllık ve üstü lisans bölümlerini tercih etmeye hak kazanacaklardır.

Bir aday ÖSYM tarafından kendisine tanınan tercihte bulunma haklarının tamamını kullanmak zorunda değildir.

Adaylar tercih yapmayı düşündükleri bölüm ve programları belirlerken kılavuzda yer alan Özel Koşullar ve Açıklamalar kısmını dikkatlice okumalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.