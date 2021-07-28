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TIMETURK / EĞİTİM / YKS tercihi öncesi çağrı: Önce mesleğinizi belirleyin

YKS tercihi öncesi çağrı: Önce mesleğinizi belirleyin

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerde tercih telaşı başladı.

3 Saat Önce
2021-07-28 14:38:09
YKS tercihi öncesi çağrı: Önce mesleğinizi belirleyin

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Kuzey Okulları kurucusu Eğitimci Yazar Ömer Şahan , tercih yaparken yetenek ve ilgi alanlarının ön planda tutması gerektiğini belirterek, "Örneğin tıp fakültesi okumak isteyen bir öğrencinin biyolojiye ilgi duyması lazım. Tercih yapacağınız mesleklerin aradığı özel ve genel şartları, çalışma şartları, iş imkanları ve benzeri durumların araştırılması lazım" dedi.

Meslek seçiminde özellikle seçilecek mesleğe ait bir alanda çalışan kişilerle sohbet ederek, üniversite tanıtımlarına katılarak ya da internet gibi ağlardan dokümanları inceleyerek, meslekler hakkında bilgi sahibi olunması gerektiğini bildiren Ömer Şahan ;şu ifadeleri kullandı:

Genel tercih listesi oluştururken belirlediğiniz mesleklere ek olarak; il, üniversite, vakıf ve devlet üniversitesi gibi kriterleri de belirlemelisiniz. Belirlediğiniz tüm bu kriterler doğrultusunda kendi başarı sıralamamıza uygun bir aralıktaki bölümleri listenize alabilirsiniz. Genel tercih listenizi oluştururken sıralamamızın üstünde ve altında olmak üzere oldukça geniş bir aralıkta tercih listesi oluşturabilirsiniz.

"Ulaşım, barınma, burs imkanları..."

Bazı öğrencilerin istekleri çok net ya da sıralamaları çok iyi olduğu için tercih listelerini çok dar aralıkta ve az sayıda tercihten yaptığını hatırlatan Ömer Şahan , vakıf üniversitelerinden tercih yapılacaksa, eğitim ve barınma ücretlerine ayrıca tam burslu yüzde 75, 50, 25 gibi indirimli bölümlerde başarı ortalaması şartları olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Şahan, "İl ve üniversite seçimi sırasında ulaşım, barınma, burs imkanları, akademisyen sayısı, eğitim-barınma ücreti gibi şartlara bakmalısınız. Yazacağınız bölümlerin akredite bilgileri ve TUS, DUS, KPSS gibi merkezi sınavlardaki başarı ortalamalarına kılavuzdaki ilgili sütunlardan ulaşabilirsiniz. Yeni açılmış ya da sırası belli olmayan bir bölüme istediğiniz sırada yer verebilirsiniz. 2021 ÖSYM tercih kılavuzundaki özel şartları ve açıklamalar kısmındaki bütün detayları okumalısınız. Size uygunluğunu muhakkak kontrol etmelisiniz" uyarılarında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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