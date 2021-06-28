YKS tercihi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 YKS maratonu 27 Haziran'da YDT oturumunun tamamlanmasıyla sona erdi. 2 milyondan fazla kişi YKS sınavında gelecekleri için ter döktü. Adaylar sınav sürecini geride bıraktı ancak şimdi de YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman?

YKS tercihi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2021 YKS maratonu 27 Haziran'da YDT oturumunun tamamlanmasıyla sona erdi. 2 milyondan fazla kişi YKS sınavında gelecekleri için ter döktü. Adaylar sınav sürecini geride bıraktı ancak şimdi de YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS tercih tarihleri ne zaman?

YKS sınavından çıkanlar zorlu bir süreci geride bırakmanın rahatlığını yaşarken bir yandan da tercih sürecini düşünmeye başladı. Milyonlarca kişi 2021 YKS sonucuna göre üniversite tercihlerinde bulunacak. 2021 YKS'den çıkanlar YKS tercihi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? sorularına yanut arıyor. Peki YKS tercihi ne zaman başlayacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? İşte üniversite tercihlerine ilişkin detaylar...

YKS tercihi ne zaman başlayacak?

2021 YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercih süreci de başlayacak.

2021 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanamsında sadece günler sonra ÖSYM “üniversite tercih kılavuzu”nu resmi web sitesinde yayımlayacak. üniversite tercih kılavuzuna göre YKS tecihlerinin hangi tarihler arasında yapılacağı da netlik kazanacak.

2021 YKS'de kaç tercih olacak?

YKS sınavında baraj puanını geçen adaylar tercih yapma hakkı kazanacaak. Adayların 24 tercih hakkı bulunacak.

YKS tercihi nasıl yapılır?

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adaylar, internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı.

YKS barajı kaç?

YKS sınavında baraj uygulaması var. Adaylar belirlenen paun barajını geçemezlerse üniversite tercihi yapmaya hak kazanamıyorlar. Peki YKS'de baraj kaç? TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir

TYT puanı kaç yıl geçerli?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Tüm TYT sonuçları 2 yıl geçerli değildir. TYT puanının 2 yıl geçerli olması için en az 200 puan olması gerekiyor. Yani 200 puan ve üstü puanlar 2 yıl geçerli olacak.

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