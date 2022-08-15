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TIMETURK / EĞİTİM / YKS tercih sonuçları açıklandı!

YKS tercih sonuçları açıklandı!

2022 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

2 Saat Önce
2022-08-15 08:14:00
YKS tercih sonuçları açıklandı!

2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi. .

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