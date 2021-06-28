YKS sonucu ne zaman açıklanacak? YKS sonuç açıklama tarihi ne zaman? İki buçuk milyona yakın kişinin katıldığı YKS maratonu 27 Haziran'da sona erdi. Sınavları geride bırakan öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. Peki YKS sonuçların ne zaman hangi tarihte belli olacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YKS sonucu ne zaman açıklanacak? YKS sonuç açıklama tarihi ne zaman? İki buçuk milyona yakın kişinin katıldığı YKS maratonu 27 Haziran'da sona erdi. Sınavları geride bırakan öğrenciler YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı. Peki YKS sonuçların ne zaman hangi tarihte belli olacak? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 YKS maratonu geride kaldı. Sınava giren 2.5 milyon kişi şimdi di de sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki 2021 YKS sonucçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları hangi tarihrte açıklanacak? Sınavdan çıkan daylar ÖSYM tarafından yayımlanan sour kitaçoğı ve cevap anahtarları ile sınavda kaç net ve kaç yanlış yaptıklarını öğrendi. Ancak başarı sırlaması konusunda akıllarda soru işaretleri ve ve sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS sürecine ilişkin detaylar...

YKS sonucu ne zaman açıklanacak?

Sınava giren 2 miltondan fazla kişi YKS sonucu ne zaman açıklancak? sorusuna yanıt arıyor. Adaylar geleceklerini yakından ilgilendiren bu sınavın sonucun dört gözle bekliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

2021 YKS sonucu nasıl öğrenilşr?

YKS sınav sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyurulduğu zaman adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresine girererek T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile YKS onuçlarına erişebilecekler.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri için öncelikle sonuçların açıklanması gerekiyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih sürecine ilişkin takvim belli olacak. Adaylar belirlenen süre içerisinde aldıkları puanlar doğrultusunda tercih yapacak. Üniversitelerin yerleştirme kontenjanları ise “2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacak.

YKS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı

YKS soruları ve cevap anahtarına dair ÖSYM'den açıklama geldi. ''26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20'den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.''

https://www.osym.gov.tr/TR,21184/2021-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-2021-yks-oturumlari-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari-yayimlandi-27062021.html

TYT puanı kaç yıl geçerli?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanının geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Tüm TYT sonuçları 2 yıl geçerli değildir. TYT puanının 2 yıl geçerli olması için en az 200 puan olması gerekiyor. Yani 200 puan ve üstü puanlar 2 yıl geçerli olacak.

YKS'de baraj var mı?

YKS sınavında baraj uygulaması var. Adaylar belirlenen paun barajını geçemezlerse üniversite tercihi yapmaya hak kazanamıyorlar. Peki YKS'de baraj kaç? TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir

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