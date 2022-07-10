YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları erken mi açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca öğrenci YKS sonuçları için ÖSYM açıklamasını bekliyor. YKS sonuçları erken mi açıklanacak? AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanan sonuçlar için bekleyiş sürüyor. İşte Son dakika YKS güncel haberi...

Milyonlarca öğrenci YKS sonuçları için ÖSYM açıklamasını bekliyor. YKS sonuçları erken mi açıklanacak? AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanan sonuçlar için bekleyiş sürüyor. İşte Son dakika YKS güncel haberi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca aday "YKS sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor. ÖSYM beklenen tarihi duyurmuştu; YKS sonuçları temmuz ayının son haftası ilan edilecek.

Açıklanan takvime göre sonuçlar 20 Temmuz tarihinde yayımlanacak.

YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

YKS sonuçları için adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

YKS sonuçları erken mi açıklanacak?

YKS sonuçlarının erken açıklanmasına dair bir duyuru bulunmuyor. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu. Ancak 20 temmuz günü dışında bir tarih verilmedi.