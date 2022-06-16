YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM YKS sınav sonuçları yayımlandı mı?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları yayımlandı mı? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlanmıştı. Merak edilen sınav sonuç tarihi hakkındaki detaylar haberin içerisinde yer alıyor. İşte YKS sonuçları tarihi...