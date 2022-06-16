YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM sınav takvimi | ÖSYM YKS sınav sonuçları yayımlandı mı?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları yayımlandı mı? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlanmıştı. Merak edilen sınav sonuç tarihi hakkındaki detaylar haberin içerisinde yer alıyor. İşte YKS sonuçları tarihi...
2022-06-16 11:55:06
ÖSYM YKS sınav sonuçları yayımlandı mı? Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlanmıştı. Merak edilen sınav sonuç tarihi hakkındaki detaylar haberin içerisinde yer alıyor. İşte YKS sonuçları tarihi...
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak
Öğrencilerin 18-19 Haziran'da ter döktükleri YKS'nin sonuçları için bekleyiş başladı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre; 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden açıklanacak.
YKS barajı kaldırıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.
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