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YKS son başvuru tarihi | YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son?

YKS son başvuru tarihi | YKS başvurularının son günü merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav olan YKS'nin son günü olarak hangi gün seçildi? YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son? İşte merak edilen ve yanıt bekleyen YKS tarihi...

3 Saat Önce
2022-03-02 12:28:25
YKS son başvuru tarihi | YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son?

YKS başvurularının son günü merak konusu oldu. Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav olan YKS'nin son günü olarak hangi gün seçildi? YKS başvurularında son gün ne zaman? YKS başvuru ne zaman son? İşte merak edilen ve yanıt bekleyen YKS tarihi...

YKS son başvuru tarihi

YKS başvuru tarihleri 11 Şuba günü başladı. Başvurusunu binlerce öğrenci, harcını yatırarak tamamladı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre de YKs başvurusunun son tarihi de 7 Mart olarak bellirlendi.

Başvuru nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir. .

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