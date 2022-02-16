YKS sınava girişte PCR testi zorunluluğu var mı? YKS sınava girişte aşı zorunluluğu var mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), başvurular 7 Mart’a kadar devam ediyor. Sınava girecek öğrenciler sınavla ilgili sorularının cevaplarını arama motorlarında araştırmakta. Peki, YKS sınavına girmek için PCR testi şart mı? YKS sınavına aşı olmayan girebilir mi?

YKS sınavına girecek adayların gündeminde “YKS PCR testi zorunlu mu, aşı olmayanlar YSK sınavına giremeyecek mi? Soruları yer almaktayken ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldı. İşte merak edilen haberin detayı…

YKS sınavında PCR ve aşı zorunluluğu var mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), başvurular 7 Mart'a kadar devam ediyor. Bu yıl sınavda bir dizi değişiklik yapıldı. TYT'de 150 ve AYT'de 180 olan baraj puanı uygulaması kaldırıldı. TYT'de süre 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. ÖSMY tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS'ya girecek öğrenciler için PCR ve aşı zorunluluğu bulunmuyor.

2022 YKS Başvuru ne zaman ve nereden yapılacak?

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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