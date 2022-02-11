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TIMETURK / EĞİTİM / YKS ödemesi ne kadar? YKS başvuru ödemeleri | YKS harcı kaç para?

YKS ödemesi ne kadar? YKS başvuru ödemeleri | YKS harcı kaç para?

YKS ödemesi ne kadar? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan adayların başvuru işlemleri sırasında bir miktar ödeme yapmaları gerekiyor. Peki ama YKS harçları ne kadar? YKS başvuru ücreti olarak ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-11 10:59:17
YKS ödemesi ne kadar? YKS başvuru ödemeleri | YKS harcı kaç para?

YKS ödemesi ne kadar? Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan adayların başvuru işlemleri sırasında bir miktar ödeme yapmaları gerekiyor. Peki ama YKS harçları ne kadar? YKS başvuru ücreti olarak ne kadar ödeme yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

YKS başvuru tarihi

ÖSYM'nin yayınladığı 2022 sınav takvimine göre YKS başvuruları 11 Şubat 2022 tarihinde başladı. Başvuru yapacak olan adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde alınacak.

YKS ödemesi ne kadar?

YKS başvuru ödemelerine ilişkin ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı. YKS başvuru harcı bilgilendirmesinden sonra haberin içeriğinden fiyatı öğenebilirsiniz.

YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

YKS 2. Oturum tarihleri

Sınav Tarihi 19.06.2022

Başvuru Tarihi: 11.02.2022- 07.03.2022

Sonuç Tarihi: 20.07.2022 .

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