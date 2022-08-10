YKS Nedir? TYT-AYT Açılımı Ne?

YKS Nedir? YKS Sınavına kimler başvurabilir? TYT, AYT ne demek? Haziran ayında 2022 Yükseköğretim Geçiş Sınavı yapılmıştı. Şimdilerde YKS tercih konusu gündemde yer alması ile beraber arama motorunda merak edilen konulardan birisi de YKS’nin ne olduğu? sorusu. Liseden üniversiteye geçiş de önemli bir yer tutan YKS hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilen detaylar.

YKS Nedir?

YKS ne demek? YKS açılımı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Yeni sistem ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

2 yıllık ön lisans bölümleri TYT

4 yıllık lisans bölümleri ise AYT

4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapmaktadır.

YKS Sınavına Kimler Girebilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir? Ortaöğretim kurumlarının lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar YKS sınavına başvurabilir.

Yükseköğretim Geçiş Sınavı TYT ve AYT Açılımı Nedir?

18-19 Haziran 2022 yılında yapılan YKS sınavının ardından üniversiteye yeni hazırlanan adaylar tarafından TYT ve AYT'nin ne olduğu araştırılmakta.

TYT anlamı Temel Yeterlilik Testi'dir. Bu sınav daha çok 9. ve 10. sınıflarda gördükleri derslerin konularını kapsamaktadırlar. TYT Temel Yeterlilik Sınavına başvuran adaylar ön lisans bölümlerinden 2 yıllık üniversitelere geçiş yapabilirler. Alan Yeterlilik Sınavı olan AYT, öğrencilerin okumak istedikleri bölüme uygunluk derecelerini ölçmektedir. AYT sınavına giren adaylar 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.