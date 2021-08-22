YKS ne demek, nasıl başvuru yapılır?

Üniversite hayali kuran aday öğrenciler, lise eğitimlerini tamamladıktan sonra ÖSYM tarafından üniversiteye giriş kapsamında organize edilecek olan YKS başvurusu yaparlar.

Bu yıl ÖSYM başvuruları 4 Şubat tarihinde başladı. Elektronik ortamda yapılacak olan sınavın başvurusu ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alınacaktır.Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavın müracaatları ayrıca PTT şubelerinden almış olduğumuz-Devlet kapısı sistemi ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak da yapılacaktır. Üniversite eğitimleri almak için başvuru yapacak olan öğrenci adayları, YKS hakkında ne demek olduğu ve nasıl kayıt yapılabileceği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Sizler için merak edilen tüm detayları derledik. YKS ne demek? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. YKS Nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar…

YKS NE DEMEK?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin şimdiki adı olarak tanımlanmaktadır. Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giriyorlar. Yeni düzenleme ile yapılan ÖSYM sınavı, 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. Bunlar; Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testi (TYT), 3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

YKS NASIL KAYIT OLUNUR?

Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) kayıt işlemi nasıl yapılır? Üniversiteye geçiş sınavına başvurmak isteyenadaylar, bu yılilk kez YKS'ye e-Devlet kapısı üzerinden de başvuru yapabilecekler. ÖSYM sınavına Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin PTT şubelerinden almış oldukları e-Devlet şifreleriyle, e-Devlet Kapısı uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kolaylıkla kayıt yapabilecekler. Kaydını tamamlayan üniversite öğrencisi adayları,YKS sınavının olacağı tarihe kadar sınavlarına çalışırlar. Sınav tarihi yaklaştığında sınava giriş belgelerini çıkartıp, sınava girecekleri yere giderek sınavlarını olurlar. Sınav sonuçları açıklandığında barajı geçen öğrenci adayları tercih işlemini yaparak, istedikleri üniversiteye gitmeye hak kazanırlar.

YKS KİMLER GİREBİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kimler başvurabilir?Yükseköğretim Kurumları Sınavına, ortaöğretim kurumlarının;lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar YKS sınavına başvurabilmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.