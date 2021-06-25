YKS için en geç kaçta okulda olma gerekiyor? YKS sınavında kaça kadar sınav binasında olunmalı? 2021 YKS sınavına sayılı saatler kala adaylar hazırlıklarını tamamladı. Sınav öncesi son provaları yapan adaylar sınava geç kalmamak için saatlerini şimdiden kurdu. 2021 YKS sınavına geç kalmak istemeyen adaylar en geç kaça kadar sınava girilir sorusuna yanıt arıyor. YKS'de saat kaçtan sonra sınava girilmez?

YKS için en geç kaçta okulda olma gerekiyor? YKS sınavında kaça kadar sınav binasında olunmalı? 2021 YKS sınavına sayılı saatler kala adaylar hazırlıklarını tamamladı. Sınav öncesi son provaları yapan adaylar sınava geç kalmamak için saatlerini şimdiden kurdu. 2021 YKS sınavına geç kalmak istemeyen adaylar en geç kaça kadar sınava girilir sorusuna yanıt arıyor. YKS'de saat kaçtan sonra sınava girilmez?

2 milyondan fazla kişi 2021 yılında YKS sınavında istedikleri bölümde okuyabilmek için ter dökecek. Adaylar sınava geç kalmamak için erken yatmalı ve uykularını almalı. YKS'ye geç kalmak istemeyen adaylar YKS için en geç kaçta okulda olma gerekiyor? YKS sınavında kaça kadar sınav binasında olunmalı? sorusunu sormaya başladı.

YKS için en geç kaçta okulda olma gerekiyor?

2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran Cumartesi günü ilk oturum saat 10.15'de Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak. Adaylar sabah oturumlarında saat 10:00'dan sonra sınav binalarına aınmayacak. Sınava girmek isteyen adayların saat 10.00'dan önce sınav binasına olması gerekiyor.

Pazar günü saat 10.15'de başlayacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) için de saat 10:00'dan sonra sınav binalarına aınmayacak.

Pazar günü saat 15.45'de Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. YDT için saat 15.30'dan sonra sınav salonuna girişe izin verilmeyecek.

KYS kaç dakika sürecek?

TYT 26 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. 15.45'te başlayacak olan sınav 120 dakika sürecek.

TYT'de 120 soru için 135 dakika,

AYT'de 160 soru için 180 dakika

YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YKS'de maske takmak zorunlu mu?

Adaylar sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Ancak sınav görevlilerimiz maskelerini çıkartmayacak.

YKS'ye kaç kişi katılacak?

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS'nin 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumuna ilişkin, "Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. TYT'ye engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda toplam 10 bin 231 engelli aday girecek. TYT'de 420 bin 178 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

Aygün, "27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak 2. oturum olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 1 milyon 781 bin 760 aday katılacak. AYT'ye 6 bin 799 engelli aday girecek. AYT'de 282 bin 484 kişi görev alacak. 27 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek 3. oturum olan Yabancı Dil Testinde (YDT) ise 130 bin 522 aday sınava girecek. YDT'ye 512 engelli aday katılacak." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.