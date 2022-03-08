YKS geç başvuruları ne zaman ve ücreti ne kadar?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS), başvurular 7 Mart’ta sona erdi. Sınav başvurusunu yapamayan öğrenciler, YKS geç başvuru tarihinin ne zaman sona ereceğini arama motorlarında araştırmakta. Peki, YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuruları ne zaman?

YKS, başvuruları7 Mart'ta bitti. Bu yıl sınavda bir dizi değişiklik yapıldı. TYT'de 150 ve AYT'de 180 olan baraj puanı uygulaması kaldırıldı. TYT'de süre 135'ten 165 dakikaya çıkarıldı. ÖSMY tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS'ya girecek öğrenciler için PCR ve aşı zorunluluğu bulunmuyor. Sınav başvurusunu yapamayan öğrenciler, sınavın için belirlenen geç başvuru tarihini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

YKS geç başvuruları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın geç başvuruları ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.

YKS ne zaman açıklanır?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak. .