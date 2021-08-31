YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı? YKS ek yerleştirme ücretli mi?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı? YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Adaylar YKS tercih sürecini 20 Ağustos'ta tamamlamıştı. yerleştirme sonuçları 11 gün sonra ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara göre bir bölüme yerleşemeyen milyonlarca kişi ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı? YKS yerleştirme sonuçları 31 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklandı. Adaylar YKS tercih sürecini 20 Ağustos'ta tamamlamıştı. yerleştirme sonuçları 11 gün sonra ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara göre bir bölüme yerleşemeyen milyonlarca kişi ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? YKS ek yerleştirme ücretli mi? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

4.5 milyondan fazla aday 2021 YKS sınavında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra okul ve bölüm tercihi yapan adayların süreci 20 Ağustos'ta sona ermişti. Milyonlarca kişi ÖSYM'nin sonuçları bir an önce açıklamasını bekliyordu. Aradan geçen 11 günden sonra ÖSYM YKS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı. YKS tercih sonuçlarına göre milyonlarca kişi istedikleri bölüme yerleşemedi. Hayal kırıklığına uğtayan adayların önünde ek yerleştirmeler var. Peki YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? 2. yerleştirme tercihleri başladı mı?

YKS BİRİNCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından sonuçlara bakan ve bir bölüme yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak?

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişi istediği bir bölüme yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar YKS ek yerleştirmeleri beklemeye başladı. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? Ek yerleştirmeler YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra boş kalan kontenjanların hesaplanmasıyla başlayacak. YKS yerleştirmede bir bölüme yerleşene ve kayıt yaptırmayanların yerleri de ek yerleştirmelerde hesaplanacak. YKS ek yerleştirme sürecinin bir kaç haftaiçinde başlaması bekleniyor.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE BARAJ ALTINDA KALANLAR TERCİH YAPACAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurdu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar da faydalanabilecek.

AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların “merkezi yerleştirme” ve “ek yerleştirme” işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkânından “TYT puanı asgari 140”; “AYT/YTD puanı asgari 170” olan adaylar da yararlanabilecektir.​

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. “Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak” TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkânı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecindeTYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir.

2021 YKS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri şu tarihlerde yapılacak. Üniversite kayıt tarihleri: 6-10 Eylül 2021 Elektronik kayıtlar: 4-8 Eylül 2021

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.