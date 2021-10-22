YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler 14-18 Ekim tarihleri arasında ek tercih yapmıştı.
2021-10-22 10:10:19
ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabınlar üniversite hayali kuran öğrencilerin beklediği haberi paylaştı.
Aygün, 2021 YKS 2. Ek Yerleştirme Sonuçları'nın açıklandığını duyurdu.
14-18 Ekim tarihleri arasında üniversite tercihi yapan üniversite adayları sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr'den öğrenebilecek.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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