DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Altının gramı 500 lirayı geçti
YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? YKS 2. ek yerleştirmede yerleşemeyenler tercih yapabilir mi?
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
İran'da bitcoin yasağı kalktı
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Ezber bozan keşif! Korona onları etkilemiyor
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk öldü mü?
Petrol ithalatında azalma
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’a tepki
Borsa güne düşüşle başladı
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı? Oğuzhan Asiltürk nereliydi?
Merkel neden susuyor?
İran-Azerbaycan gerginliği! Geri adım attılar
Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

TIMETURK / EĞİTİM / YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar da kayıt işlemlerini 4-7 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

19 Dakika Önce
2021-10-01 10:47:39
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar da üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapabilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN