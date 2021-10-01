YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar da kayıt işlemlerini 4-7 Ekim tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar da üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapabilecekler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.