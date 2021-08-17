YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra adaylar tercihlerini yapmaya başladı. 5 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS barajının düşürüldüğünü duyurduğu paylaşımında 'Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır.' dedi. Ek yerleştirmede tercih yapacak olan adaylar ek yerleştirme ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2021 ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından kısa bir süre sonra adaylar tercihlerini yapmaya başladı. 5 Ağustos'ta başlayan YKS üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS barajının düşürüldüğünü duyurduğu paylaşımında "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır." dedi. Ek yerleştirmede tercih yapacak olan adaylar ek yerleştirme ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile YKS barajının altında kalarak tercih yapamayacak binlerce kişiyi sevindirdi. Erdoğan açıklamasında "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021-YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

2021 YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı 20 Ağustos'ta sona erecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar. Tercih süreci sona erdikten sonra üniversitelerin dolmayan kontenjanları hesaplanacak ve ek yerleştirme için yeniden tercih işlemleri başlayacak. 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Ancak 2021 ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yok. Öncelikle YKS 1. yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor.

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta bitecek. Tercihlerin bitmesinden bir kaç gün sonra YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM kılavuzunda 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi yer alıyor. Bu ibareden yola çıkarak YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos Pazartesi günü açıklanması tahmin ediliyor.

Baraj altında kalanlar ne zaman tercih yapacak?

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.

Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Ek yerleştirme nedir?

YKS ek yerleştirme süreci üniversite birinci yerleştirme işlemleri sırasında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen veya herhangi bir tercihte bulunmayan adayların başvurabildiği bir süreçtir.

Ek yerleştirme sürecinde birinci yerleştirme işlemlerinde açık öğretim programları, örgün eğitim veren üniversitelerin önlisans ve lisans kontenjanlarına yerleşemeyen öğrenciler ve özel yetenek sınavına girmiş öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Ayrıca birinci yerleştirme sürecinde hiç tercihte bulunmamış adaylar da ek kontenjan tercih başvurusunda bulunabilirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.