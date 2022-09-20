YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih kayıtları son tarih | YKS ek tercih kayıtları nereden yapılır, sorgulama ekranı?

YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? YKS ek tercih kayıtları son tarih, ÖSYM'nin sonuçları açıklamasından sonra merak konusu oldu. Öğrencilerin yaptıracağı kayıtlarla, üniversite kayıt işlemleri bitecek. Peki ek tercih kayıtları nereden nasıl yapılır? İşte merak edilen YKS ek tercih sonuç, kayıt işlemleri...