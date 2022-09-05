YKS ek tercih ne zaman? Ek tercih nasıl yapılır? 2022 YKS ek tercih tarihi | YKS ek tercih ücreti

Bu yıl YKS sınavına girip de üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih açılacak. Peki 2022 YKS ek tercih ne zaman yapılacak? YKS ek tercih hangi gün? YKS ek tercih ücreti ne kadar? Ek tercih nasıli nereden yapılır? İşte YKS ek tercih ile ilgili bilinmesi gerekenler…

Bu yıl YKS sınavından sonra tercihleri yapıp da üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler YKS ek tercih tarihini merak ediyorlar. Öğrenciler, YKS ek tercih ücreti ne kadar? YKS ek tercih hangi gün? YKS ek tercih son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyorlar.

ÖSYM tarafından YKS ek tercih için beklenen açıklama geldi. 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi yayımlandı. Peki YKS ek tercih tarihi nasıl?

2022 YKS ek tercih tarihi

Geçtiğimiz günlerde heyecanlı bekleyişin ardından açıklanan YKS tercih sonuçlarından sonra üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercihler için beklemeye koyuldular. 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, tercihler 7-13 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Büyük bölümü dolan üniversiteler için kayıt yapılmayan veya yeni açılan bölümlerde ek tercih yapılabilecek.

Son şans niteliği taşıyan ek yerleştirme ve kontenjanlar bu noktada büyük önem taşıyor.

YKS ek tercihi nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden veya ‘ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

YKS ek tercih ücreti ne kadar?

Ek yerleştirme tercih ücreti ise 30 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.