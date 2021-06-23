Milyonlarca öğrenci hayallerindeki üniversitede eğitim görmek için YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavı 2021 yılında 26-27 haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavına sayılı günler kala adaylar sınavda başarılı olmanın püf noktalarını araştırmaya başladı. Sınava girecek olanların en sık sorduğu soruların başında YKS'de sayısal sorulardan mı yoksa sözel sorulardan mı başlanmalı? sorusu geliyor. Peki sözel, sayısal, eşit ağırlık testlerinin hangisinden önce başlanmalı?

Milyonlarca öğrenci hayallerindeki üniversitede eğitim görmek için YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavı 2021 yılında 26-27 haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS sınavına sayılı günler kala adaylar sınavda başarılı olmanın püf noktalarını araştırmaya başladı. Sınava girecek olanların en sık sorduğu soruların başında YKS'de sayısal sorulardan mı yoksa sözel sorulardan mı başlanmalı? sorusu geliyor. Peki sözel, sayısal, eşit ağırlık testlerinin hangisinden önce başlanmalı?

İyi bir üniversite ve iyi bir bölümde üniversite okumak isteyen milyonlarca aday YKS sınavı ile hayallerine kavuşmanın perdesini aralamak istiyor. Sınava girecek olan adaylar YKS sınavında başarının anahtarını araştırmaya başladı. YKS'ye sayılı günler kala adaylar sınava hangi testten başlamanın daha faydalı oalcağını araştırıyor. Peki YKS'de sayısal sorulardan mı yoksa sözel sorulardan mı başlanmalı? Sözelciler ve sayısalcılar YKS'de hangi testlerden sorulardan başlamalı? İşte uzmanların bu konu ile ilgili görüşleri;

YKS'de önce hangi sorulardan başlanmalı?

Uzmanlar sınava en iyi bilinen derslerden başlanmasını bunun adayların motivasyonunu yükselteceğini ve zamanı daha verimli kullanacaklarını belirtiyor. Uzman konu ile ilgili şöyle dedi: Yani sözelciler Türkçe sosyal bilgiler, sayısalcılar fen bilimleri, eşit ağırlık bölümlerini okuyanlar ise matematik testlerinden başlamalılar.TYT puanına göre tercih yapacak adaylar ise tercih yapacakları bölümün puanına göre strateji belirlemeleri gerekiyor. Sınava başarılı olduğunuz aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

2021 YKS'ye kaç kişi girecek?

2021 YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğu, en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapıldığı, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geldiği açıklandı.

YKS sınavı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.