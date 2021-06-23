YKS'de önce hangi sorulardan testten başlanmalı? Sözelciler ve sayısalcılar önce hangi testten başlamalı? 2021 YKS sınavında 2 milyondan fazla kişi ter dökecek. YKS öncesi milyonlarca kişi sınavda başarılı olmanın püf noktalarını araştırmaya başladı. Sınava girecek olan adaylar sınav sırasında önce hangi sorulardan başlanması gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar bu soruya öğrencilerin kendilerinin yanıt vermesi gerektiğini belirtiyor. Öğrenciler daha önceki denemelerde en stressiz ve zamanı en iyi nasıl kullanıyorlarsa YKS sınavında da öyle yapmalı.

YKS'de önce hangi sorulardan testten başlanmalı? Sözelciler ve sayısalcılar önce hangi testten başlamalı? 2021 YKS sınavında 2 milyondan fazla kişi ter dökecek. YKS öncesi milyonlarca kişi sınavda başarılı olmanın püf noktalarını araştırmaya başladı. Sınava girecek olan adaylar sınav sırasında önce hangi sorulardan başlanması gerektiğini araştırıyor. Uzmanlar bu soruya öğrencilerin kendilerinin yanıt vermesi gerektiğini belirtiyor. Öğrenciler daha önceki denemelerde en stressiz ve zamanı en iyi nasıl kullanıyorlarsa YKS sınavında da öyle yapmalı.

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavına 2 milyondan fazla kişi başvurdu. Adaylar istedikleri üniversitede istedikleri bölümü okuyabilmek için sınavda ter dökecek. Sınava sayılı günler kala adaylar sınavda başarılı olmanın anahtarlarını araştırmaya başladı. YKS'ye girecek olan adaylar YKS'de önce hangi sorulardan testten başlanmalı? Sözelciler ve sayısalcılar önce hangi testten başlamalı? sorularuna yanıt arıyor. İşte bu sorulara uzmanlardan gelen yanıtlar...

YKS'de önce hangi sorulardan başlanmalı?

YKS sınavından önce uzmanlardan sınava girecek adaylara tiyolar geldi. Uzmanlar sınava en iyi bilinen derslerden başlanmasını bunun adayların motivasyonunu yükselteceğini ve zamanı daha verimli kullanacaklarını belirtiyor. Uzman konu ile ilgili şöyle dedi: Yani sözelciler Türkçe sosyal bilgiler, sayısalcılar fen bilimleri, eşit ağırlık bölümlerini okuyanlar ise matematik testlerinden başlamalılar.TYT puanına göre tercih yapacak adaylar ise tercih yapacakları bölümün puanına göre strateji belirlemeleri gerekiyor. Sınava başarılı olduğunuz aynı zamanda size puan getirisi fazla olan testten başlamanız sizi hem morallendirecek hem de zamanı doğru kullanmanız açısından büyük avantaj sağlayacaktır.

2021 YKS'ye kaç kişi girecek?

2021 YKS'ye başvuran adayların sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğu, en çok başvuru 1 milyon 141 bin 639 ile Anadolu Lisesi'nden yapıldığı, ikinci sırada 794 bin 269 ile Meslek Lisesi geldiği açıklandı.

YKS sınavı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.