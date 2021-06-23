YKS'de emanetçiler açık mı? YKS sınavında eşya emanet edilir mi? YKS'de telefon emanet edilir mi? Milyonlarca aday 2021 YKS sınavında iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm kazanmak için ter dökecek. YKS sınavına girecek adaylar sınav öncesinde yanlarında bulundurmak zorunda oldukları eşyaları kime bırakacaklarını düşünüyor. Peki YKS sınavında okullarda emanetçi olacak mı? Emanetçilere cep telefonu, anahtar emanet edilecek mi? 2021 YKS'de emanetçiler açık olacak mı? YKS sınavında emanetçiler yasak mı?

YKS sınavında eşya emanet edilir mi? YKS'de telefon emanet edilir mi? Milyonlarca aday 2021 YKS sınavında iyi bir üniversite ve iyi bir bölüm kazanmak için ter dökecek. YKS sınavına girecek adaylar sınav öncesinde yanlarında bulundurmak zorunda oldukları eşyaları kime bırakacaklarını düşünüyor. Peki YKS sınavında okullarda emanetçi olacak mı? Emanetçilere cep telefonu, anahtar emanet edilecek mi? 2021 YKS'de emanetçiler açık olacak mı? YKS sınavında emanetçiler yasak mı?

Geleceklerini şekillendirmek açısından çok önemli bir sınav olan YKS bu yıl da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilecek. Milyonlarca öğrenci YKS sınavında iyi bir üniversite kazanmank için ter dökecek. Sınava katılacak olan adaylar yanlarında cep telefonu ve kişisel eşyalarını getirmek zorunda kalabiliyor. Sınav çıkışından işine gidecek olanlar emanetçilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Adaylar 2021 YKS sınavında çanta, telefon, anahtar, cüzdan gibi yanlarında bulundurmak zorunda kaldıkları eşyaları nereye bırakacaklarını araştırıyor. Peki 2021 YKS'de emanetçiler açık mı? YKS sınavında eşya emanet edilir mi? YKS'de telefon emanet edilir mi?

YKS'de emanetçiler açık mı?

YKS sınavına girecek olan adaylar ."Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Peki 2021 YKS sınavında emanetçiler açık olacak mı? Emanet vermek yasak mı olacak? 2021 YKS sınavında Sınav binalarında ve okullarda hiçbir eşya emanete alınmayacak. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

YKS'de telefon emanet edilir mi?

YKS sınavında solon binlarında yani okullarda emanetçi olmayacak. Ancak sınava girilen bölgelerde emanetçiler olabilir. Ancak ematçilere güvenilip güvenilmeyeceği de bir kez daha düşünülmesi gereken bir konu.

YKS sınavına girereken yanınızda bulunması gerekenler

YKS sınavına girerken adayların yanlarında gereksiz eşya bulundurması gerekir. Adayların sınava alınmayan bu eşyaları nereye ve kime bırakacağını düşünerek sınav öncesi stresi artabilir. İşte YKS'ye girerken adayların yanlarında bulundurması gerekenler;

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.