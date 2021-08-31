YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'de barajı geçemeyen binlerce kişiye müjde vermişti. Erdoğan açıklamasında 'Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: 'İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.' dedi. Bu açıklamadan sonra YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman üniversite tercihi yapacaklarını merak ediyordu. Son olarak ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada TYT 140 ve AYT/YDT 170 puan üstü alanların ne zaman tercih yapacaklarını açıkladı. Peki YT 140, AYT 170 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'de barajı geçemeyen binlerce kişiye müjde vermişti. Erdoğan açıklamasında "Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi. Bu açıklamadan sonra YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman üniversite tercihi yapacaklarını merak ediyordu. Son olarak ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada TYT 140 ve AYT/YDT 170 puan üstü alanların ne zaman tercih yapacaklarını açıkladı. Peki YT 140, AYT 170 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabı üzerinden YKS yerleştirmleri ve ek yerleştirmelere ilşkin açıklamalarda bulundu. YKS'de barajın aşağı çekilmesiyle binlerce öğrenci ne zaman tercih yapacaklarını merak ediyordu. Ek yerleştirmelerde tercih yapacağını düşünen adaylara kötü haber geldi. Peki YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı? YKS'de barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı?

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şunlara değindi: "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

Erdoğan'dan barajı geçemeyenlere müjde

Gençlere bir müjde vermek istediğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.