YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı? TYT'de 140 AYT'den 170'den yüksek puanı olan tercih yapacak mı? 2021 YKS ek tercih takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Bir yükseköğretim kurumuna yerleşememiş olan adaylar YKS ek yerleştirme tercihi ile bir şans daha yakalayabilir. YKS barajını geçemeyip tercih yapamayan binlerce öğrenciye ise Erdoğan açıklaması ile müjde vermiştir. Erdoğan açıklamasında 'İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.' dedi. Barajı geçemeyen adaylar da ek yerleştirmede tercih yapıp yapamayacaklarını soruyor. Peki 2021 YK ek tercihlerde barajı geçemeyenler tercih yapabilir mi?

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı? TYT'de 140 AYT'den 170'den yüksek puanı olan tercih yapacak mı? 2021 YKS ek tercih takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Bir yükseköğretim kurumuna yerleşememiş olan adaylar YKS ek yerleştirme tercihi ile bir şans daha yakalayabilir. YKS barajını geçemeyip tercih yapamayan binlerce öğrenciye ise Erdoğan açıklaması ile müjde vermiştir. Erdoğan açıklamasında 'İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır.' dedi. Barajı geçemeyen adaylar da ek yerleştirmede tercih yapıp yapamayacaklarını soruyor. Peki 2021 YK ek tercihlerde barajı geçemeyenler tercih yapabilir mi?

Erdoğan YKS'de barajı geçemeyen binlerce öğrenciye müjde vermişti. Erdoğan açıklamasında "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açııklmasından sonra barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacaklarını merak etmeye başladı.

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar da YKS baraj puanlarının düşürülmesi ve tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar sosyal medyadan yaptığı açıkalmada açıklamasında şunları söyledi:

YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırdık.

”Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkânı tanıdık.

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. Kararımız adaylarımız açısından hayırlı olsun…

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi?

TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Yani TYT'ye katılan 2 milyon 416 bin 974 adayın yüzde 32'si barajı geçemedi.

2021 YKS ek tercih kimler yapabilir?

1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî, yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.