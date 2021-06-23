YKS'de baraj kaç? Üniversite tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversite eğitim görmek için 2021 yılında YKS sınavına girecek. Sınav bu sene 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar üniversite tercihi yapabilmek için YKS'den en az kaç puan almaları gerektiğini araştırıyor. Peki 2021-YKS’de baraj puanı var mı? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans baraj puanı kaç? YKS TYT baraj puanı kaç? TYT'den en az kaç puan almak gerekiyor?

YKS'de baraj kaç? Üniversite tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? Milyonlarca öğrenci iyi bir üniversite eğitim görmek için 2021 yılında YKS sınavına girecek. Sınav bu sene 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek olan adaylar üniversite tercihi yapabilmek için YKS'den en az kaç puan almaları gerektiğini araştırıyor. Peki 2021-YKS'de baraj puanı var mı? YKS 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans baraj puanı kaç? YKS TYT baraj puanı kaç? TYT'den en az kaç puan almak gerekiyor?

Bu yıl 2 milyondan fazla öğrenci YKS sınavına girecek. Adayların eheycanı sınav günü yaklaştıkça daha da artıyor. YKS'de barajı geçip üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar YKS'de baraj kaç? Üniversite tercihi yapmak için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? gibi sorulara yanıt arıyor. ÖSYM YKS baraj puanının kaç olduğunu açıklamıştı. İşte ÖSYM'nin açıkladığı 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans tercihleri için geçerli YKS baraj puanı...

YKS BARAJI KAÇ?

YKS sınavında baraj uygulaması var. Adaylar belirlenen paun barajını geçemezlerse üniversite tercihi yapmaya hak kazanamıyorlar. Peki YKS'de baraj kaç? TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT'de 150 ve üzeri puan almak gerekmektedir. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde 180 ve üzeri puan almak gerekmektedir

Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

2021-TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Lisans programlarını tercih edebilmek için en az kaç puan almam gerekir?

Merkezi yerleştirmede bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekmektedir.

ADAYLAR SINAVA GİRERKEN YANLARINDA NE BULUNDURMALI?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir.

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