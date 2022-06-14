YKS bu hafta mı? YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS bu hafta mı? Oturumları açıklanan YKS'nin detayları merak ediliyor. Peki öğrencilerin araştırdığı YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kısa bir süre kalan YKS sınavı başlangıç ve bitiş saati...
2022-06-14 19:03:57
Oturumları açıklanan YKS'nin detayları merak ediliyor. Peki öğrencilerin araştırdığı YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kısa bir süre kalan YKS sınavı başlangıç ve bitiş saati...
YKS bu hafta mı?
YKS sınav maratonu 18 Haziran 2022 tarihinde başlıyor.
YKS 1. oturum TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran 10.15 165 dakika
YKS 2. oturum AYT (Alan Yeterlilik Testi) 19 Haziran 10.15 180 dakika
YKS 3. oturum YDS (Yabancı Dil Testi) 19 Haziran 15.45 120 dakika
YKS giriş belgesi nasıl alınır?
YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğernebilirler. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresini kullanarak ÖSYM sitesine girerek bütün detayları öğrenebilirler.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz 2022 tarihinde YKS sonuçları açıklanacak. .
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