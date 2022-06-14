YKS bu hafta mı? YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS bu hafta mı? Oturumları açıklanan YKS'nin detayları merak ediliyor. Peki öğrencilerin araştırdığı YKS giriş belgesi nasıl alınır? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Kısa bir süre kalan YKS sınavı başlangıç ve bitiş saati...