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TIMETURK / EĞİTİM / YKS birincilerinin illeri belli oldu

YKS birincilerinin illeri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu açıkladı.

44 Dakika Önce
2022-07-18 09:01:50
YKS birincilerinin illeri belli oldu

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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