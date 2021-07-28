DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Castro Küba'sının sonu
Resmen duyurdular! İşte Trabzonspor'un yeni santraforu
Binomo ile şeffaf ve güvenilir yatırımın yollarını keşfedin
İzlenmesi gereken en iyi 2020 filmleri
Çaykur Rizespor'a dünya futbolundan 3 isim gelecek
Bağ-Kurlu'ya banka kredisi ile emeklilik imkanı
'Bir kapanmaya daha tahammülümüz yok'
Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında nereli?
Kenyalı Müslümanlardan '15 Temmuz' desteği
Amerika İngiltere’ye seyahat yasağını uzattı
Bakan Yanık'tan afet desteği açıklaması
YKS birincilerinin illeri belli oldu
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tutuklandı
Anadolu Birliği Partisi (ABP) nedir? Bedri Yalçın kimdir?
300 milyon litre akaryakıt kaçak satılmış

TIMETURK / EĞİTİM / YKS birincilerinin illeri belli oldu

YKS birincilerinin illeri belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda, Adana'dan katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-28 11:52:14
YKS birincilerinin illeri belli oldu

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2021-YKS sonuçlarının ardından, YKS birincilerinin çıktığı illeri duyurdu.

Buna göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda birinci Adana'dan çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş