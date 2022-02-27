YKS başvurusu ne zaman son? YKS son başvuru tarihi
YKS başvurusu ne zaman son? ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunu yayımladı ve başvuru süreci başladı. Peki ama son başvuru tarihi ne zaman? YKS bu yıl ikinci kez yapılacak. İşte başvuruları başlayan YKS'nin son günü...
2022-02-27 16:38:08
YKS başvurusu ne zaman son? ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunu yayımladı ve başvuru süreci başladı. Peki ama son başvuru tarihi ne zaman? YKS bu yıl ikinci kez yapılacak. İşte başvuruları başlayan YKS'nin son günü...
YKS son başvuru tarihi
YKS'ye girmek isteyen öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladılar. ÖSYM son başvuru tarihi olarak 7 Mart Pazartesi gününü seçti.
Yine ÖSYM'nin belirlediği kılavuzagöre 115 TL harç ödeyen öğrencilerin kayıtları alınacak.
Ağrı belediyesi'nden öğrencilere incelik
Aürı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan, YKS sınavına girmek isteyen fakat maddi sorun yaşayan öğrenciler için; "Ağrı merkezde oturan YKS sınavına girmek isteyip de sınav giriş ücreti yatırma konusunda sıkıntı çeken kardeşlerimiz lütfen belediyemize müracaat etsinler. Sınav giriş ücretlerini biz yatıracağız." açıklamasında bulundu. .
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