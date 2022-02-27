YKS başvurusu ne zaman son? YKS son başvuru tarihi

YKS başvurusu ne zaman son? ÖSYM, YKS başvuru kılavuzunu yayımladı ve başvuru süreci başladı. Peki ama son başvuru tarihi ne zaman? YKS bu yıl ikinci kez yapılacak. İşte başvuruları başlayan YKS'nin son günü...