YKS başvurularında son gün! YKS son başvuru günü ne zaman? 7 Mart YKS başvurusunda son gün mü?

YKS son başvuru günü ne zaman? ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları için belirli bir gün verildi. 7 Mart YKS başvurusunda son gün mü? İşte ÖSYM takvimine göre YKS başvuru tarihinde son gün...

ÖSYM takvimine göre YKS başvuruları için belirli bir gün verildi. 7 Mart YKS başvurusunda son gün mü? İşte ÖSYM takvimine göre YKS başvuru tarihinde son gün...

YKS son başvuru günü ne zaman?

Açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından öğrencilerin YKS'e başvurmaları için belirli bir tarih açıklanmıştı. 11 Şubat günü başlayan başvurular 7 Mart günü, yani bugün sona eriyor.

(ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, öğrencilere hatırlatma yaparak "Başvurunuzu son ana bırakmayın" uyarısında bulundu.

TYT soru dağılımı

TYT Türkçe'de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır.

TYT Matematik'de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur.

20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır.

TYT soru dağılımı;

Türkçe 40 soru

•Matematik 40 Soru

•Felsefe 5 Soru

•Coğrafya 5 Soru

•Din Kültürü 5 Soru

•Fizik 7 Soru

•Kimya 7 Soru

•Biyoloji 6 Soru şeklinde olacak.