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TIMETURK / EĞİTİM / YKS başvuruları son gün ne zaman? Üniversite sınavı son başvuru tarihi

YKS başvuruları son gün ne zaman? Üniversite sınavı son başvuru tarihi

YKS başvuruları son gün ne zaman? Üniversite sınavı son başvuru tarihi öğrenciler arasında konuşulmaya başlandı. 11 Şubat günü erişime açılan ekranın ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Peki ama başvurular ne zaman son bulacak? İşte merak edilen YKS başvuru tarihinde son gün...

3 Saat Önce
2022-02-13 12:23:07
YKS başvuruları son gün ne zaman? Üniversite sınavı son başvuru tarihi

YKS başvuruları son gün ne zaman? Üniversite sınavı son başvuru tarihi öğrenciler arasında konuşulmaya başlandı. 11 Şubat günü erişime açılan ekranın ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Peki ama başvurular ne zaman son bulacak? İşte merak edilen YKS başvuru tarihinde son gün...

YKS başvuruları son gün ne zaman?

ÖSYM'nin sınav takvimi yayınlandı. Bu takvime göre YKS'nin başvuru tarihi ve sınav tarihi de belirlendi.

Söz konusu takvime göre; YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart'ta alınacak.

YKS ödemesi | YKS harcı

YKS başvurularının ardından akla ilk gelen soru " YKS ödemeleri ne kadar?" oldu. ÖSYM bu yıl için YKS ücretini 115 TL olarak belirledi.

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar;

– Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

– TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

– TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklardır. .

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