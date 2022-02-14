YKS Başvuruları başladı mı? YKS Başvuru ücreti ne kadar? 2022

Üniversite sınavına girecek öğrenciler için heyecanlı süreç başladı. OSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda 2022 YKS başvurularının başladığını belirtti. Sınava girecek öğrenciler konuyla ilgili detayları araştırırken sınav ücretleri sosyal medyada gündem oldu. Peki 2022 YKS ücretleri ne kadar?

2022 YKS başvuruları başlamıştır. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile öğrenci adaylarının başvuru süreciyle ilgili detayları açıkladı. YKS adayı öğrenciler konunun detayları hakkında sosyal medya üzerinden isyanda bulundu. YKS sınav ücreti pek çok kişiye pahalı geldi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

'Değerli adaylarımız, 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayınlanmıştır. Başvurularınızı 11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.'

2022 YKS Başvuru Ücreti Ne Kadar? 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS'ye katılmak isteyen adaylar; Sadece TYT'ye girecek adaylar 115 Lira,

TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira,

TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira yatıracaklardır. 7 Mart olan sınavın başvuru süreci ile ilgili bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun, “T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya http://ais.osym.gov.tr üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor” dedi. YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARDAN YATIRILIR? Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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