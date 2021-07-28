YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?
YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için planlar yapılmaya başlandı. YKS barajını aşamayan adaylar ise AÖF'de bir bölüm tercihi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS barajını geçemeyenler AÖF 2 yıllık yada 4 yıllık üniversite tercihi yapabilir mi?
2021-07-28 13:15:53
YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için planlar yapılmaya başlandı. YKS barajını aşamayan adaylar ise AÖF'de bir bölüm tercihi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS barajını geçemeyenler AÖF 2 yıllık yada 4 yıllık üniversite tercihi yapabilir mi?
2021 YKS sınavından düşük puan alan adaylar üniversite eğitimlerini AÖF'den başlayarak devam etmek istiyor. Ancak YKS barajını geçemeyen ğrenciler AÖF tercihi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Bilindiği üzere Açıköğretim Fakültesi'nde 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri mevcut. Bu bülümleri seçen öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Ancak AÖF bölümlerini tercih etmenin de belli şartlar var. Peki YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?
YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi?
AÖF'de 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri tercih etmek için öncekikle aranan şartların başında barajı aşmak geliyor. YKS barajını aşamayan adaylar hiçbir tercih hakkı bulunmuyor. Açıköğretim baraj puanı geçmek için de TYT'ye girilmesi gerekiyor. TYT baraj puanını aşanlar AÖF tercihi yapabilirler.
AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?
AÖF 2 yıllık ön lisans bölümleri için 150 puan, 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almanız gerekiyor.
Anadolu Üniversitesi AÖF 2 Yıllık Önlisans Bölümleri
Anadolü Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF fakültesinde çok fazla 2 yıllık ön lisans bölümü bulunuyor. İşte AÖF 2 yıllık bölümleri...
Emlak ve Emlak Yönetimi
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Perakende Satış ve Mağaza Yöneticiliği
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Bilimler
Sosyal Hizmetler
Spor Yönetimi
Tarım
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Yerel Yönetimler
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Anadolu Üniversitesi AÖF 4 Yıllık Lisans Bölümleri
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Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Kamu Yönetimi
Maliye
Uluslararası İlişkiler
İşletme
Konaklama İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Tarih
Sosyoloji
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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