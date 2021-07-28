YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için planlar yapılmaya başlandı. YKS barajını aşamayan adaylar ise AÖF'de bir bölüm tercihi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS barajını geçemeyenler AÖF 2 yıllık yada 4 yıllık üniversite tercihi yapabilir mi?

YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor? 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite tercihleri için planlar yapılmaya başlandı. YKS barajını aşamayan adaylar ise AÖF'de bir bölüm tercihi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Peki YKS barajını geçemeyenler AÖF 2 yıllık yada 4 yıllık üniversite tercihi yapabilir mi?

2021 YKS sınavından düşük puan alan adaylar üniversite eğitimlerini AÖF'den başlayarak devam etmek istiyor. Ancak YKS barajını geçemeyen ğrenciler AÖF tercihi yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Bilindiği üzere Açıköğretim Fakültesi'nde 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümleri mevcut. Bu bülümleri seçen öğrenciler eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Ancak AÖF bölümlerini tercih etmenin de belli şartlar var. Peki YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi? AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?

YKS barajını geçemeyen AÖF tercihi yapabilir mi?

AÖF'de 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri tercih etmek için öncekikle aranan şartların başında barajı aşmak geliyor. YKS barajını aşamayan adaylar hiçbir tercih hakkı bulunmuyor. Açıköğretim baraj puanı geçmek için de TYT'ye girilmesi gerekiyor. TYT baraj puanını aşanlar AÖF tercihi yapabilirler.

AÖF tercihi için YKS'den kaç puan almak gerekiyor?

AÖF 2 yıllık ön lisans bölümleri için 150 puan, 4 yıllık lisans bölümleri içinse 180 puan almanız gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF 2 Yıllık Önlisans Bölümleri

Anadolü Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF fakültesinde çok fazla 2 yıllık ön lisans bölümü bulunuyor. İşte AÖF 2 yıllık bölümleri...

Emlak ve Emlak Yönetimi

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Perakende Satış ve Mağaza Yöneticiliği

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Bilimler

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yerel Yönetimler

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Anadolu Üniversitesi AÖF 4 Yıllık Lisans Bölümleri

Anadolü Üniversitesi bünyesinde yer alan AÖF fakültesinde çok fazla 4 yıllık lisans bölümü bulunuyor. İşte AÖF 4 yıllık bölümleri...

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

İşletme

Konaklama İşletmeciliği

Türk Dili ve Edebiyatı

Felsefe

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