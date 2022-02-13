YKS barajı neden kaldırıldı?

YÖK geçtiğimiz günlerde, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavının barajıyla ilgili açıklama bulundu. YÖK sınav puan barajı uygulanmayacak açıklaması yaparken birçok kişi barajın neden kaldırıldığını araştırmaya başladı. Peki, YKS sınav puan barajı neden kalktı?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.” Açıklamasında bulundu. YKS sınavına girecek milyonlarca aday YKS barajı neden kalktı? Sorusunu cevabını aramakta. İşte merak edilen haberin detayı…

YÖK YKS barajını neden kaldırdı?

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir.” İfadelerine yer verildi. Yükseköğretim Kurulu tarafından bu kararın neden alındığına dair herhangi bir gerekçe sunulmadı.

YKS hesaplama nasıl yapılacak?

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek. TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. .