YKS baraj puanı kaç? YKS (TYT-AYT) üniversite tercihi için kaç puan almak gerekiyor? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra sınava giren adaylar YKS baraj puanının kaç olduğunu araştırıyor. YKS sınavında adayların tercih yapabilmesi için baraj şartı bulunuyor. Barajı geçemeyen adaylar üniversite tercihi yapamıyor. YKS'de beklediği puanı alamayan adaylar tercih yapabilmek için kaç puana ihtiyaçları olduğunu merak ediyor. İşte 2021 YKS baraj puanları...

YKS baraj puanı kaç? YKS (TYT-AYT) üniversite tercihi için kaç puan almak gerekiyor? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra sınava giren adaylar YKS baraj puanının kaç olduğunu araştırıyor. YKS sınavında adayların tercih yapabilmesi için baraj şartı bulunuyor. Barajı geçemeyen adaylar üniversite tercihi yapamıyor. YKS'de beklediği puanı alamayan adaylar tercih yapabilmek için kaç puana ihtiyaçları olduğunu merak ediyor. İşte 2021 YKS baraj puanları...

2021 YKS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlardan sonra adaylar üniversite tercihi yapmak için hazırlıklara başladı. Ancak beklediği kadar iyi puan alamayan bazı adaylar ise YKS baraj puanının kaç olduğunu araştırnaya başladı. Peki YKS baraj puanı kaç? YKS (TYT-AYT) üniversite tercihi için kaç puan almak gerekiyor? 2 yıllık ve 4 yıllık tercih için YKS'den kaç puan almak gerekiyor.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

YKS'de baraj uygulması var. Barajı geçemeyen adaylar üniversite için tercih yapamıyorlar. İşte YKS baraj puanları...TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.

YKS'DE BARAJ İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) baraj puanını geçebilmek için adayların 2021 TYT'de 150 ve üstü puan alması gerekiyor. ÖSYM her adaya 99,345 puan vermektedir. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı geçmektedir. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterli olmaktadır.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS tercihlerini ne zaman başlayacağı belli oldu. Açıklamayı ÖSYM Başkanı Aygün yaptı. Aygün açıklamasında şunları belirtti: "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.