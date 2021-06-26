YKS 2021 zor muydu? TYT sayısal ve sözel soruları zor muydu? 2021 yılı YKS sınavı TYT ile 26 Haziran'da başladı. TYT sınavından çıkan adaylar bazı soruların zor olduğunu bazılarının ise kolay olduğu görüşünde. Sınava girenler YKS soruların zor mu kolay mı olduğunu merak etmeye başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 fen bilimleri 2 sosyal bilimler sorusu soruldu. Sayısal ve sözel soruların bazılarında zorlananlar sınavın genel olarak zor olup olmadığını merak ediyor.

YKS 2021 zor muydu? TYT sayısal ve sözel soruları zor muydu? 2021 yılı YKS sınavı TYT ile 26 Haziran'da başladı. TYT sınavından çıkan adaylar bazı soruların zor olduğunu bazılarının ise kolay olduğu görüşünde. Sınava girenler YKS soruların zor mu kolay mı olduğunu merak etmeye başladı. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de 40 Türkçe, 40 matematik, 20 fen bilimleri 2 sosyal bilimler sorusu soruldu. Sayısal ve sözel soruların bazılarında zorlananlar sınavın genel olarak zor olup olmadığını merak ediyor.

YKS 2021 zor muydu?

TYT sınavı ile YKS maratonu başladı. TYT'ye 2 milyondan fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sınava girenler bazı sorularda zorlandı. Ancak sınav sonunda soruların kendilerine mi yoksa genel olarak mı zorlayıcı olduğunu araştıryor. YKS'de başarı sıralaması önemli olduğu için soruların zorluğu ve kolaylığı da genel sıralamayı etkiliyor. Peki 2021 YKS zor muydu? YKS'de matematik zor mu? YKS TYT sayısal zor muydu? YKS TYT oturumu bitince sınava girenler Twetter'dan binlerce mesaj attı. Sınava girenlerin genel görüşü sınavın zor olduğu yönündeydi. İşte Twitter'da atılan mesajlardan bazıları;

TYT 2021 soru dağılımı

TYT Türkçe'de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır.

TYT Matematik'de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur.

20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır.

•Türkçe 40 soru

•Matematik 40 Soru

•Felsefe 5 Soru

•Coğrafya 5 Soru

•Din Kültürü 5 Soru

•Fizik 7 Soru

•Kimya 7 Soru

•Biyoloji 6 Soru

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.