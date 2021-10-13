YKS 2. ek tercih işlemlerinin açılmasını bekleyen yüz binlerce öğrencinin beklediği açıklama nihayet geldi. ÖSYM Başkanı YKS 2. ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih başvuru tarihi ne zaman? 2021-YKS ikinci ek tercih işlemleri 14 Ekim Perşembe günü yapılacak.

YKS 2. ek tercih işlemlerinin açılmasını bekleyen yüz binlerce öğrencinin beklediği açıklama nihayet geldi. ÖSYM Başkanı YKS 2. ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih başvuru tarihi ne zaman? 2021-YKS ikinci ek tercih işlemleri 14 Ekim Perşembe günü yapılacak.

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı. Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

YKS 2. ek tercih kimler yapabilir?

2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir.

2. ek tercih ücreti ne kadar?

YKS sonuçlarının açııklanmasıyla yüz binlerce kişi YKS ek tercih işlemlerini 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında tamamladı. YKS ek yerleştirme sonuçları da 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek yerleştirme başvurusu yapmak isteyenler tercih harcının ne kadar olduğunu merak ediyor. . YKS 1. ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklanmıştı. YKS ek yerleştirme ücretini yatırmayanların işlemleri tamamlanmayacak ve geçersiz sayılacak. Adaylar ek tercih sürecinde harçlarını yatırmayı unutmamalı.

YKS ikinci ek yerleştirme ücretini kimler yatıracak?

YKS ek tercih işlemi yapacak olan adayları öncelikle tercih ücretini yatırması gerekiyor. 1. ek yerleştirme ücretini ödeyip tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar yeniden ek tercih iücreti yatırıp yatırmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak. 2. ek tercih işlemleri başlayınca harçların ne kadar olacağı belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.