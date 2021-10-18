2021 YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla önce ilk yerleştirmeler yapıldı. Ardından 1. ek yerleştirme için tercihler alındı ve sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Birinci ek tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile TYT puanı en az 140 ve AYT/YDT puanı en az 170 olan öğrenciler için 2. ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim'de başladı. Çeşitli nedenlerden ötürü YKS 2. ek tercihlerini yapmayı erteleyen adaylar YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

2021 YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla önce ilk yerleştirmeler yapıldı. Ardından 1. ek yerleştirme için tercihler alındı ve sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Birinci ek tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile TYT puanı en az 140 ve AYT/YDT puanı en az 170 olan öğrenciler için 2. ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim'de başladı. Çeşitli nedenlerden ötürü YKS 2. ek tercihlerini yapmayı erteleyen adaylar YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

Milyonlarca aday 2021 yılında yapılan YKS sınavında iyi bir bölümde ve iyi bir ünversitede okuyabilmek için ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanması ile barajı geçen adayların YKS tercih süreci başladı. ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce aday bir yükseköüretim programına yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme ile şanslarını bir kez daha deneme fırsatı buldu. TYT puanı en az 140 olan adaylar ile AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara 2. ek yerleştirmede tercih yapma imkanı tanındı. 2. ek tercihler 14 Ekim'de başladı. Yüz binlerce kişi ikinci ek yerleştirme tercihlerini tamamladı. Ancak tercihlerini çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan adaylar YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman? sorusunu soruyor.

YKS 2. ek tercihler bitti mi?

YKS 2. ek tercihlerini henüz tamamlamamış adaylar ellerini çabuk tutmalı. YKS YKS 2. ek tercihler henüz bitmedi ancak son saatlere girildi.

YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman?

YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlamıştı. Adaylar tercihlerini 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabilecek.

YKS ikinci ek tercih nasıl yapılır?

T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Barajı geçemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilecek mi?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

2. ek tercih ücreti ne kadar?

YKS sonuçlarının açııklanmasıyla yüz binlerce kişi YKS ek tercih işlemlerini 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında tamamladı. YKS ek yerleştirme sonuçları da 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek yerleştirme başvurusu yapmak isteyenler tercih harcının ne kadar olduğunu merak ediyor. . YKS 1. ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklanmıştı. YKS ek yerleştirme ücretini yatırmayanların işlemleri tamamlanmayacak ve geçersiz sayılacak. Adaylar ek tercih sürecinde harçlarını yatırmayı unutmamalı.

İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler

Bir çok kişi YKS tercih döneminde atanma imkanı yüksek, kolay iş bulabilecekleri bölümleri araştırmaya başlıyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var her AÖF bölümünün kendine özel iş imkanı vardır. Adaylar bölüm seçerken kendi kişiliklerine uygun bölüm seçmesinde fayda var. İşte AÖF 4 yıllık bölümler;

Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi (AÖF) 4 yıllık böllümler

Görsel İletişim Tasarımı

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Uzaktan Eğitim 4 yıllık bölümler

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

EKONOMETRİ

GAZETECİLİK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

İKTİSAT

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

MALİYE

RADYO TV VE SİNEMA

İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Açıköğretim Fakültesi 4 yıllık bölümler

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

REKREASYON

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Atatürk Ünüversitesi (ATA AÖF) 4 yıllık bölümler

Çocuk Gelişimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Grafik Sanatlar

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme

Kamu Yönetimi

Reklamcılık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Tekstil ve Moda Tasarımı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.