YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman?
2021 YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla önce ilk yerleştirmeler yapıldı. Ardından 1. ek yerleştirme için tercihler alındı ve sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Birinci ek tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile TYT puanı en az 140 ve AYT/YDT puanı en az 170 olan öğrenciler için 2. ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim'de başladı. Çeşitli nedenlerden ötürü YKS 2. ek tercihlerini yapmayı erteleyen adaylar YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
2021-10-18 13:55:26
2021 YKS sınavına milyonlarca aday katıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla önce ilk yerleştirmeler yapıldı. Ardından 1. ek yerleştirme için tercihler alındı ve sonuçları 1 Ekim'de açıklandı. Birinci ek tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile TYT puanı en az 140 ve AYT/YDT puanı en az 170 olan öğrenciler için 2. ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim'de başladı. Çeşitli nedenlerden ötürü YKS 2. ek tercihlerini yapmayı erteleyen adaylar YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
Milyonlarca aday 2021 yılında yapılan YKS sınavında iyi bir bölümde ve iyi bir ünversitede okuyabilmek için ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanması ile barajı geçen adayların YKS tercih süreci başladı. ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile yüz binlerce aday bir yükseköüretim programına yerleşemedi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme ile şanslarını bir kez daha deneme fırsatı buldu. TYT puanı en az 140 olan adaylar ile AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylara 2. ek yerleştirmede tercih yapma imkanı tanındı. 2. ek tercihler 14 Ekim'de başladı. Yüz binlerce kişi ikinci ek yerleştirme tercihlerini tamamladı. Ancak tercihlerini çeşitli nedenlerden dolayı yapamayan adaylar YKS 2. ek tercihler bitti mi? YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman? sorusunu soruyor.
YKS 2. ek tercihler bitti mi?
YKS 2. ek tercihlerini henüz tamamlamamış adaylar ellerini çabuk tutmalı. YKS YKS 2. ek tercihler henüz bitmedi ancak son saatlere girildi.
YKS 2. ek yerleştirme tercihi son gün ne zaman?
YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlamıştı. Adaylar tercihlerini 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabilecek.
YKS ikinci ek tercih nasıl yapılır?
T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
Barajı geçemeyenler YKS 2. ek tercih yapabilecek mi?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
2. ek tercih ücreti ne kadar?
YKS sonuçlarının açııklanmasıyla yüz binlerce kişi YKS ek tercih işlemlerini 20 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında tamamladı. YKS ek yerleştirme sonuçları da 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek yerleştirme başvurusu yapmak isteyenler tercih harcının ne kadar olduğunu merak ediyor. . YKS 1. ek yerleştirme ücreti 25,00 TL olarak açıklanmıştı. YKS ek yerleştirme ücretini yatırmayanların işlemleri tamamlanmayacak ve geçersiz sayılacak. Adaylar ek tercih sürecinde harçlarını yatırmayı unutmamalı.
İş imkanı yüksek AÖF 4 yıllık bölümler
Bir çok kişi YKS tercih döneminde atanma imkanı yüksek, kolay iş bulabilecekleri bölümleri araştırmaya başlıyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var her AÖF bölümünün kendine özel iş imkanı vardır. Adaylar bölüm seçerken kendi kişiliklerine uygun bölüm seçmesinde fayda var. İşte AÖF 4 yıllık bölümler;
Anadolu Üniversitesi Açıköğetim Fakültesi (AÖF) 4 yıllık böllümler
Görsel İletişim Tasarımı
Felsefe
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Uzaktan Eğitim 4 yıllık bölümler
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
EKONOMETRİ
GAZETECİLİK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
İKTİSAT
İŞLETME
KAMU YÖNETİMİ
MALİYE
RADYO TV VE SİNEMA
İstanbul Üniversitesi (AUZEF) Açıköğretim Fakültesi 4 yıllık bölümler
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
REKREASYON
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Atatürk Ünüversitesi (ATA AÖF) 4 yıllık bölümler
Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Tekstil ve Moda Tasarımı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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