YKS 2. ek tercih ekranı | TYT 140-AYT 170 alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce kişi 2. ek tercihlerin başlamasını bekliyor. YKS sınavında barajı geçemeyen adaylar da (TYT’de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan) tercih yapma hakkına sahip olacak. YKS ikinci ek tercih işlemlerinin bir kaç gün içinde başlaması bekleniyor.

YKS 2. ek tercih ekranı | TYT 140-AYT 170 alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 1. ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce kişi 2. ek tercihlerin başlamasını bekliyor. YKS sınavında barajı geçemeyen adaylar da (TYT'de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan) tercih yapma hakkına sahip olacak. YKS ikinci ek tercih işlemlerinin bir kaç gün içinde başlaması bekleniyor.

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavında ter döktü. İyi bir üniversitede iyi bir bölümü kazanmak için yıllardır YKS sınavına hazırlanan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite tercihlerine başladı. YKS sınav sonuçlarına göre yüz binlerce kişi bu sene barajı geçemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'de barajı geçemeyenlere (TYT'de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170) tercih hakkı tanınacağını açıkladı. YKS'de barajı geçemeyenler ikinci ek tercihlerde üniversite tercihlerini yapacak. Aylardır YKS 2. ek tercih işlemlerinin başlasını bekleyen adaylar TYT 140-AYT 170 alanlar ne zaman tercih yapacak? sorusuna yanıt arıyor.

TYT 140-AYT 170 alanlar ne zaman tercih yapacak?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. YKS 2. ek tercih işlemleri bir kaç gün içinde başlaması bekleniyor. Adayların ÖSYM'nin duyuruların yakından takip etmesi gerekiyor.

YKS 2. ek tercih ekranı

YKS 2. ek tercih başvurusu yapmayı düşünen adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan tercihlerini yapabilecek.

YKS 2. ek yerleşrime başladı mı?

2021 YKS ikinci ek yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. YKS 1. ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıt işlemleri başlamıştı. YKS 1. ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktı. Üniversite kayıt işlemlerinin bitmesiyle kısa süre içinde YKS 2. ek tercihler başlayacaktır. İkinci ek yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.