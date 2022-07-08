Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu. Kayıtlar 18-20 Temmuz'da yaptırılabilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.

Bu liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 18-20 Temmuz'da yaptırabilecek. .