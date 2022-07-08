DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,2754 ₺

EURO

17,6071 ₺

ALTIN

967,98 ₺

BİST

2.434,02 ₺

TIMETURK / EĞİTİM / Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazananların belli olduğunu duyurdu. Kayıtlar 18-20 Temmuz'da yaptırılabilecek.

11 Saat Önce
2022-07-08 13:53:49
Yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

MEB'den yapılan açıklamaya göre, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 30 Haziran-7 Temmuz'da yapılan yetenek sınavlarının sonuçları sisteme girildi.

Bu liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların asıl ve yedek listeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı.

Sınavlarda başarılı olan öğrenciler kayıtlarını 18-20 Temmuz'da yaptırabilecek. .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş