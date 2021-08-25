Yenidoğu'dan eğitime yeni bakış

Yenidoğu Okulları; beklentilerin, arzuların, hırsların, projelerin savurduğu öğrenciyi; odağa çekerek, öğrencinin tüm süreçleri kontrol ettiği değil, tüm süreçlerin öğrenci adına kontrol edildiği eğitim ortamı oluşturmak için yola çıktı.

Yenidoğu Eğitim Kurumları, çağın gereklerini değerleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendini yönetebilecek, içinde bulunduğu topluma örnek olup yön verebilecek, karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösterebilecek “vizyon sahibi” insanlar yetiştirmek amacıyla 2014 yılının Eylül ayında yolculuğuna başladı ve bu misyonun gereklerini de yerine getirmeyi amaç edinmiş durumda.

"Ticari kaygılarla eğitim olmaz"

Yenidoğu Okulları, Türkiye'nin ilerlemesindeki esas sürükleyici gücün eğitimdeki gelişmişlik olduğu hissiyatıyla eğitim camiasına yeni bir bakış açısı sunuyor. Günümüzün özel okulculuk anlayışının kimi zaman ticari kaygılarla dejenere olduğu, kimi zaman da bir kişi veya ideolojinin güdümüne girebildiği süreçte bir nevi sektördeki bu olumsuzlukların ivedilikle giderilmesi ve ülke menfaatleri ve eğitim politikaları kapsamında özel teşebbüsün kabiliyetlerinden maksimum derecede yararlanılması gerekliliği üzerinde hareketle eğitime yaklaşıyor.

Eğitime sistemli yaklaşım

Tüm beklentilerin, arzuların, hırsların, projelerin savurduğu öğrenciyi; odağa çekerek, öğrencinin tüm süreçleri kontrol ettiği değil, tüm süreçlerin öğrenci adına kontrol edildiği bir eğitim ortamı oluşturmak için yola çıkan kurum; bedene doğru kumaştan en uygun kıyafeti dikmeyi dert ediniyor.

Bütünsel eğitimn sistemi, değerlere bağlı eğitim sistemi, Çocuklar için felsefe, yabancı dil eğitimi, PDR hizmetleri, Bilişim teknolojileri ve Anadil eğitiminde öğrencileri en üst seviyede değerlendirmeyi misyon edinen kurum kişisel yetenek ve gelişim sürecine büyük önem atfetmekte.

Entelektüel bilgi ve birikim vurgusu

Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, 21. Yüzyılın niteliklerini edinmiş, kendini yenileyebilen, teknolojiyi “amaç” değil “araç” olarak kullanma bilincinde olan bireyler yetiştirmek Yenidoğu Okulları olarak en büyük amacı.Akademik bilgi ne kadar yoğun olursa olsun, tüm birikimi bir arada tutan; entelektüel bilgi ve genel kültür. Çocukların, sağlıklı ve kalıcı kazanımları olması adına onları geliştirecek faaliyetlere önem veriliyor. Alanında yetkin insanların öğrencilerimize yaptıkları sunumlar, film eleştirileri, kütüphane merkezli okumalar, kitap tanıtım ve eleştirileri, yurt içi ve yurt dışı geziler, sosyal sorumluluk projeleri ile öğrenilenlerin harmanlanarak demlenmesini sağlıyor.

Öğrencilere kampüs yaşamı desteği

Yaklaşık 8.500 m² kapalı alana sahip olan Yenidoğu Okulları Sancaktepe Kampüsü, öğrencilerin teneffüs ve dinlenme zamanlarını ferah bir ortamda geçirebilmesi için 2.000-2.500 m² açık alanı da bünyesinde bulundurmakta.2014'te kuruluş çalışmaları başlayan Yenidoğu Okulları, 4. kampüsünü 2021-2022 eğitim döneminde Çekmeköy'de faaliyete geçirecek.

İstanbul'un Avrupa yakasında Başakşehir ve Bahçeşehir kampüsleri de eğitim alanında öğrenciler için gerek altyapı gerekse sosyal ve sportif gayelere de odaklanmış durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.