'Yeni Yüzyıl'ın yüzü olacak eğitim

Değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için seferber eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, öğrencilerini yüzyılın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetiştirmeyi hedefliyor

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından 19 Şubat 2009'da kurulan bir vakıf üniversitesi.İlk olarak 2009 yılında 10 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile kurulmuş; 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ise ilk öğrencilerini alarak 7 fakülte, 2 meslek yüksekokulunda 860 öğrenciyle eğitim-öğretime başladı.

Rektörden: "Güçlü, donanımlı, özgüvenli bir neslin yetişmesi için varız"

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. Yaşar Hacısalihoğlu yaptığı kurumsal açıklamasında, "Üniversiteler, değer üreten, ürettiği değeri evrenselleştiren, bilimi insanlığın sorunları için seferber eden kurumlardır.Üniversite yeniliğin merkezidir. İnsanlığın çözülememiş sorunlarının çözüm yeridir. Üniversite; bilginin üretildiği, üretilen bilginin bilince dönüştüğü yerdir. Üniversite ülkesinin tüm değerlerini kıymetlendiren, toplumla bağını güçlü kılan, insanıyla, toprağıyla, kültürüyle hem hal olan değer merkezleridir....2009 yılından bugüne dinamik yapımızı hiç yitirmeden, bizim medeniyetimizin icadı olan vakıf kültürüne ve anlayışına sımsıkı bağlı kalarak, kalibreyi ve kaliteyi esas alan bir üniversite olmanın sorumluluğunu her daim taşıyarak, güçlü, donanımlı, özgüvenli bir neslin yetişmesi için varız ve bu ideal için her türlü fedakarlığa hazırız." değerlendirmesinde bulunuyor.

Eğitimde nitelikli kadro

Üniversite kuruluşundan itibaren başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı güçlü bir eğitim kadrosuna sahip. Üniversitede 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kurum içinden ve dışından olmak üzere 109 profesör, 41 doçent, 222 doktor öğretim üyesi, 214 öğretim görevlisi ve 92 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 678 akademisyen ile eğitim ve öğretim verildi.

Fakülteler ve diploma olanakları

Üniversite bünyesinde 10 Fakülte, biri sağlık alanında olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmakta olup, 27 lisans programı, 6 sı ikinci öğretim olmak üze 25 ön lisans ve 32 lisnansüstü program ile farklı disiplinlerde eğitim olanağı sunulmakta.Fen Edebiyat Fakültesi'nin ‘'İngiliz Dili ve Edebiyatı'' ve ‘'İngilizce Mütercim Tercümanlık'' bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin “Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nün eğitim dili İngilizce olup, diğer programlarımızın eğitim dili Türkçe. Öğrencilerimize isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programında eğitim alma imkanı da sunulmakta.Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabiliyor. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren aynı olanak, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için de uygulanmakta.

Yurt dışı eğitim imkanı

Üniversite, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter'ı aldı.Öğrenciler lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa'nın 46 ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahip. Aynı şekilde akademisyenler ve idari personel de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde Üniversite ve ülkemizi yurt dışında temsil etme, ders verme ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilirler.Üniversite ayrıca 3 ülke üniversiteleriyle “İyi Niyet Anlaşması” (Momerandum of Understanding) imzaladı.

Öğrenci Kulüpleri ve yerleşke

Üniversitede ilk yılında itibaren öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, sayıları çeşitlenerek artan öğrenci kulüpleri bulunmakta. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 49 öğrenci kulübü, farklı alanlarda faaliyet göstermekte.

Üniversitemizin ana yerleşkesi, İstanbul Avrupa Yakası Topkapı'da bulunan ‘Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi'dir. Eğitim ve öğretimin önemli bir kısmı burada yapılmakta olup yönetim ofisleri de bu yerleşkemizde bulunmakta.

Akademik bölümler

Fakülteler; Diş Hekimliği fakültesi, Eczacılık fakültesi, Fen edebiyat fakültesi,Güzel Sanatlar fakültesi,Hukuk fakültesi, İktisadi ve idari bilimler fakültesi,iletişim fakültesi,mühendislik-mimarlık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve tıp fakültesinden oluşuyor.

Yüksekokullar; Meselk yüksekokulu, sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu

Enstitaler; Fen bilimleri, Sağlık bilimleri ve Sosyal bilimler enstitüsünden oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.