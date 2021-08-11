Yeni örgün eğitim programları ilk öğrencilerini bekliyor

Tercih sürecinde aday öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören Anadolu Üniversitesi, örgün eğitim programlarına 2 yeni program daha ekledi. Bu yıl ilk öğrencilerini alacak olan bölümler Adalet Meslek Yüksekokulu’na bağlı Adalet ön lisans programı ve Edebiyat Fakültesi’ne bağlı Psikoloji lisans programı oldu.

Türk Psikologlar Derneği akreditasyon kriterleri göz önünde bulundurularak açılan Psikoloji bölümü, öğrencilerin Sosyal, Gelişim, Deneysel, Klinik ve Örgütsel Psikoloji alt alanlarında bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarını amaçlıyor. Psikoloji bölümü, dört yıllık eğitimin sonunda psikoloji alanlarına ve topluma katkı sağlayacak yetkinlikteki öğrencilerine Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ve özel sektörde istihdam olanakları da sağlıyor. Örgün olarak 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Adalet Meslek Yüksekokulu ise Adalet ön lisans programıyla hukuk hizmetleri sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefliyor. Adalet Ön lisans Programı, öğrencilerine Adalet Bakanlığı'nda, hukuk müşavirliklerinde, noterliklerde, banka ve sigorta şirketlerinde istihdam olanakları sağlıyor.

Psikoloji lisans ve Adalet ön lisans programlarına ilişkin detaylı bilgiye sahibi olmak isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin tercih sürecindeki adaylar için hazırladığı “Benim Üniversitem” programını Anadolu Üniversitesi YouTube kanalı youtube.com/anadoluuniv üzerinden izleyebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.