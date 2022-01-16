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Yeni eğitim modeli devreye giriyor! Öğretmenlerin hem maaşları hem kıdemleri artacak

TIMETURK / EĞİTİM / Yeni eğitim modeli devreye giriyor! Öğretmenlerin hem maaşları hem kıdemleri artacak

Yeni eğitim modeli devreye giriyor! Öğretmenlerin hem maaşları hem kıdemleri artacak

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü çalışmaya göre öğrencilerin başarısını yükseltmek için öğretmenlerin mesleki eğitimini ön plana çıkaran bir düzenleme hazırlanıyor. Söz konusu mesleki eğitimleri tamamlayan öğretmenlerin hem kıdemi hem de maaşı aratacak.

2 Saat Önce
2022-01-16 08:21:30
Yeni eğitim modeli devreye giriyor! Öğretmenlerin hem maaşları hem kıdemleri artacak

Milli Eğitim Bakanlığından öğretmen odaklı eğitim modeli... Bakanlığın çalışmalarını yürüttüğü yeni eğitim modeli öğrencilerin başarısını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu başarıda en büyük payın öğretmenler olduğunun altını çizen Bakanlık, eğitim, maaş ve kıdem düzenlemesine gidiyor. Öğretmen odaklı eğitim modelinde ilk olarak mesleki eğitim verilecek. Bu eğitimlerde başarılı olan öğretmenlere maaş ve kıdem farkı da gelecek. Kıdem arttıkça öğretmenlerin maaşı da memuriyet derecesi de artacak. Öğretmenler, ülke genelindeki iyi uygulama örneklerini yerinde görmeleri için mobilize edilecek.

İşte öğretmen odaklı yeni eğitimi modelinin ayrıntıları:

ÖĞRETMENLERE 15'ER GÜNLÜK GÖREVLENDİRME

Sabah Gazetesinden Burak Çelik'in haberine göre, okul bazlı öğretmen eğitimi başlıyor. Öğretmenler her kademedeki iyi uygulama örneklerini yerinde görecek. 15'er günlük görevlendirme ile Türkiye'nin her noktasındaki farklı okullara özgü tecrübeyi, başarıyı yerinde görüp inceleyecek, kendi okuluna aktaracak.

ÖĞRETMEN MAAŞLARINA ZAM

Öğretmenlerin mesleki gelişimine öncelik verilecek. Bu kapsamda 10 yıllık öğretmen, 180 saat meslek için eğitimden geçecek. Yazılı sınava girecek, başarılı olursa uzman öğretmen olarak 1 derece ve 1.000 lira maaş zammı alacak.

KIDEM DE ARTACAK

10 yıllık uzman öğretmenler ise, 240 saatlik mesleki eğitimi tamamlayıp, sınavı geçerse başöğretmen unvanıyla birlikte ilave 1 derece ve 2.000 lira maaş artışı kazanacak.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEŞVİKİ

Öğretmenler yüksek lisans ve doktora yapmaya teşvik edilecek. Türkiye'de şu anda mastır yapan öğretmen sayısı 117 bin ve bu sayı toplam öğretmenlerin sadece yüzde 10'u. Finlandiya'da ise öğretmenlerin tamamının yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Türk eğitim sisteminde, kıdemli öğretmenlerin, öğrenci başarısına somut katkısı görülüyor. 20 yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmenin okuttuğu öğrenci ile 5 yıl ve altı deneyimi olan öğretmenin öğrencisi arasında 70 kata varan başarı farkları gözleniyor. Bu nedenle öğretmenlerin meslek sürecinde yetkinliğinin artırılması sağlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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