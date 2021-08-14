Yeni Bir Üniversite: Ankara Bilim Üniversitesi

Türkiye’de özellikle son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve yeni kurulduğu halde oldukça rağbet gösterilen üniversitelerden biri olan Ankara Bilim Üniversitesi, yeni dönemde de kapılarını öğrencilere açmaktadır. Türkiye Verimlilik Vakfı’nın girişimleri ile kurulan ve merkez kampüsü Ankara’da yer alan Ankara Bilim Üniversitesi 17 Nisan 2020 yılında resmi gazetede yayınlanan bildiri ile resmen kurulmuş oldu. Birçok kişi yeni kurulan bu üniversitesinin vizyonunu ve misyonunu, bölümlerini, akademik kadrosunu ve diğer özelliklerini merak etmektedir? Peki Ankara Bilim Üniversitesi’nin misyonu ve vizyonu nedir? Ankara Bilim Üniversitesi’nde hangi bölümler mevcuttur? Ankara Bilim Üniversitesi’nin burs imkanları nelerdir?

Türkiye'de özellikle son dönemlerde adından sıkça söz ettiren ve yeni kurulduğu halde oldukça rağbet gösterilen üniversitelerden biri olan Ankara Bilim Üniversitesi, yeni dönemde de kapılarını öğrencilere açmaktadır. Türkiye Verimlilik Vakfı'nın girişimleri ile kurulan ve merkez kampüsü Ankara'da yer alan Ankara Bilim Üniversitesi 17 Nisan 2020 yılında resmi gazetede yayınlanan bildiri ile resmen kurulmuş oldu. Birçok kişi yeni kurulan bu üniversitesinin vizyonunu ve misyonunu, bölümlerini, akademik kadrosunu ve diğer özelliklerini merak etmektedir? Peki Ankara Bilim Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu nedir? Ankara Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcuttur? Ankara Bilim Üniversitesi'nin burs imkanları nelerdir?

17 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanan bildiri ile fiili olarak kurulan Ankara Bilim Üniversitesi, Türkiye'nin en genç üniversiteleri arasındadır. Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından kurulan Ankara Bilim Üniversitesi, temel amaç olarak sürdürülebilir kalkınmayı hedeflemektedir. Ayrıca üniversitenin belirlediği bu temel hedefi hem bireysel hem de kurumsal düzeyde yaymak ve bu kültürü geliştirmek amaçlanmaktadır.

Ankara Bilim Üniversitesi'nin misyonu ve vizyonu nedir?

Ankara Bilim Üniversitesi çıkmış olduğu bu ilim yolunda bir takım vizyon ve misyon belirlemiştir. Ankara Bilim Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu vizyonlar şu şekildedir:

-Ankara Bilim Üniversitesi'ni yetkin bir anlayışla dünya standartlarına uygun üniversitelerden biri yapmak

-İnsanlığın geleceği ve refahı için çeşitli faaliyetler geliştirmek

-Bu faaliyetlere liderlik edebilecek ve milli çözümler ile bu süreci destekleyecek bireyler yetiştirmek

-Bölgenin ve dünyanın içinde bulunmuş olduğu yaşam kalitesini arttıran sanat, fikir ve bilgi bütünlüğünü yaymak

Ankara Bilim Üniversitesi temel misyon olarak ise insanlığın gelişimi adına teknolojinin, bilimin, verimliliğim ve sanatın bir arada ve birbirini kapsadığı bir öğrenme ortamı sunmayı belirlemiştir.

Ankara Bilim Üniversitesi'nde hangi bölümler mevcuttur?

Henüz ilk senesini geride bırakmasına rağmen Ankara Bilim Üniversitesi, açılan hazırlık okulu, dört farklı fakülte ve toplamda 13 bölüm ile öğrencilerini beklemektedir. Ankara Bilim Üniversitesi'nde yer alan bölümler şöyledir;

Ankara Bilim Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Ankara Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bölümleri

Film Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Ankara Bilim Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bölümleri

İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)

Psikoloji (İngilizce)

İşletme (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümü

Hukuk

Ankara Bilim Üniversitesi'nin burs imkanları nelerdir?

Ankara Bilim Üniversitesi 2020 yılında kurulan bir vakıf üniversitesi olup, Hukuk bölümü hariç diğer bölümlerinde İngilizce eğitim veren bir üniversitedir. Bunun yanı sıra öğrencilerine çeşitli burs imkanları sunan Ankara Bilim Üniversitesi, öğrenim ücreti muafiyeti, nakdi burs, yurt ve yemek gibi konularda bir burs prosedürü izlemektedir. Normal şartlarda Ankara Bilim Üniversitesi öğrenim ücretleri şu şekildedir;

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Ücretleri

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 52.000 TL

Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 52.000 TL

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 52.000 TL

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) 52.000 TL

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Ücretleri

Film Tasarım ve Yönetimi (İngilizce) 48.000 TL

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) 48.000 TL

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) 52.000 TL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ücretleri

İngilizce Mütercim Tercümanlık 48.000 TL

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) 48.000 TL

Psikoloji (İngilizce) 52.000 TL

İşletme(İngilizce) 48.000 TL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 48.000 TL

Hukuk Fakültesi

Hukuk (Türkçe) 55.000 TL

Ankara Bilim Üniversitesi tarafından uygulanan ve her yıl Mütevelli Heyeti tarafından oranları belirlenen burs imkanları şöyledir.

%100 ÖSYM Bursu

%50 ÖSYM İndirimli

%25 ÖSYM İndirimli

Tercih Bursu ( %30) Ücretli yerleşen öğrenciler için

Tercih Bursu ( %10) İndirimli yerleşen öğrenciler için

Şehit Bursu

Kardeş İndirimi

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