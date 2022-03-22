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TIMETURK / EĞİTİM / Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar? Sınavlar nerede yapılacak?

Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar? Sınavlar nerede yapılacak?

Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

2 Saat Önce
2022-03-22 21:00:48
Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar? Sınavlar nerede yapılacak?

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, 2022 yılı birinci dönemi YMM sınavlarına katılacakların 4-25 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusu yapacak adaylarda, 25 Nisan itibarıyla gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

İlk kez sınava katılacak adaylar, TEOS üzerinden ön başvurularını yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyasıyla birlikte PTT veya kargo yoluyla Başkanlığa gönderecek.

Sınavlar, 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Duyuruda, sınava girebilmek için gerekli şartlara, sınav konularına, başvuru için gerekli belgelere ve ödenmesi gereken sınav bedellerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Sınav Başvuru Dosyası (SMMM - YMM Odalarından alınır.)

Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi ve e-Devlet kapısı üzerinden alınmış Mezun Belgesi

TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler,

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı fotokopisi,

1 Adet Biyometrik fotoğraf

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsat Fotokopisi

Bağımlı çalışanlardan Oda Kayıt Belgesi, serbest çalışanlardan Faaliyet Belgesi, (Kayıtlı olduğu SMMM Odasından alınır.)

Taahhütname,

Özel sektörde bağımlı olarak çalışanlardan "Oda Giriş Ücreti ve Maktu Aidatın Tam Ödendiğine Dair Belge" (Kayıtlı olunan SMMM Odasından alınır.)

Kanunda belirtilen 10 yıllık çalışma süresini gösteren belgeler

BAŞVURU ÜCRETİ

Sınava girecek adayların, sınav giderleri karşılığı olarak başvurdukları her sınav için ders başına 275 lira ödemeleri, ilk defa sınava katılacakların ise toplam 2.750 lira ödemeleri gerekir.

Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) aşağıda yer alan banka hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi üzerinden de ödenebilir. .

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