YDS ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı tarihi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi YKS ve YDS tarihlerini merak ediyor. Peki ama açıklanan kılavuza göre YDS ne zaman? Başvurular ve sınav tarihleri...