YDS ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı tarihi
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi YKS ve YDS tarihlerini merak ediyor. Peki ama açıklanan kılavuza göre YDS ne zaman? Başvurular ve sınav tarihleri...
2021-12-13 14:40:54
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) tarihleri belirlendi. ÖSYM takvimine göre 2022 nisan ayında başlayan YDS detayları aşağıdaki gibi yer alıyor.
YDS Ne Zaman?
YDS/1: 10 Nisan,
YDS/2: 23 Ekim,
YÖKDİL/1: 13 Mart,
YÖKDİL/2: 28 Ağustos,
Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.
YDS Nedir?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ve ÜDS, KPDS, ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının kaldırılmasının ardından bu sınavların yerini alan yabancı dil sınavıdır. YDS'de, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemi uygulanır.
MSÜ, DGS VE İSG Tarihi
MSÜ: 27 Mart,
DGS: 3 Temmuz,
İSG/1:15 Mayıs,
İSG/2: 11 Aralık
Sağlık Bakanlığı Sınavları Tarihi
TUS 1. Dönem: 6 Mart,
TUS 2. Dönem: 4 Eylül,
DUS: 16 Ekim,
EUS: 16 Ekim,
YDUS: 18 Aralık
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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