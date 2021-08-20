YDS başvurusu son gün ne zaman? 2021 YDS-2 başvurusu ne zaman bitiyor?

2021 YDS sınavına 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Yabancı dil seviyesinin ölçüldüğü sınav için başvurular başladı. 10 Ekim'de yapılacak sınav için başvurular elektronik ortamda yapılacak. Peki YDS başvurusu son gün ne zaman? 2021 YDS başvurusu ne zaman bitiyor? 2021-YDS/2 başvuruları ne zaman bitecek?

2021 YDS sınavına 100 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Yabancı dil seviyesinin ölçüldüğü sınav için başvurular başladı. 10 Ekim'de yapılacak sınav için başvurular elektronik ortamda yapılacak. Peki YDS başvurusu son gün ne zaman? 2021 YDS başvurusu ne zaman bitiyor? 2021-YDS/2 başvuruları ne zaman bitecek?

ÖSYM'nin geniş katılımlı sınavlarından biri olan YDS için başvurular alınmaya başlandı. 10 Ekim'de yapılacak olan YDS/2 ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi.

YDS başvurusu son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.

2021 YDS-2 başvurusu ne zaman bitiyor?

2021 YDS-2 başvuruları 31 Ağustos 2021'de sona erecek.

YDS başvuruları nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak 'https://ais.osym.gov.tr"'adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek. Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

YDS nedir?

YDS veya uzunca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan aşağıdaki yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 180 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Boşluk Doldurma, Çeviri, Diyalog,Yakın Anlam ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır. İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.

Ayrıca 2014 yılından itibaren ilki 20 Eylül 2014 tarihinde olmak üzere YDS'nin elektronik hali olan e-YDS uygulanmaya başlamıştır. e-YDS, YDS ile aynı eşdeğerliğe sahip bir sınavdır, bu sebeple konu ve soru dağılımı da aynı şekilde hazırlanmıştır ve sadece ÖSYM tarafından hazırlanan özel bilgisayar donanımına sahip merkezlerde yapılmaktadır. Sınava 2017 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde girilebilmektedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre hemen hemen her ay sınav yapılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.